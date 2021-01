L’interessamento della Juve per Scamacca e Shomurodov? Fabio Paratici risponde così: “La nostra rosa è competitiva, siamo contenti dei giocatori che abbiamo. Se si presenteranno delle opportunità positive per noi le coglieremo, altrimenti staremo così. Non c’è fretta”. Il Cfo bianconero ha anche confermato l’importanza che la Coppa Italia riveste per la società: “Noi giochiamo per vincere, come in tutte le competizioni cerchiamo di fare il meglio possibile –

le parole a Rai Sport prima degli ottavi contro il Genoa – E anche stasera daremo il massimo per ottenere la vittoria e passare il turno”.