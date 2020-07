Solo pari dell’Inter con la Fiorentina, vittoria con punteggio tennistico della Roma (6-1) in casa della Spal, successo del Genoa nel derby con la Samp, del Lecce sul Brescia condannato alla B, pareggio tra Torino e Verona. Il Napoli cade a Parma. La Juve ha la possibilità di laurearsi campione d’Italia in caso di vittoria in casa dell’Udinese. Bianconeri a 80 punti, orobici a 74 e Inter a 73 a tre gare dalla fine ma con la Juve che deve giocare.

L’Inter pareggia, Conte: “Il secondo è il primo fra perdenti”

Finisce senza reti a San Siro tra Inter e Fiorentina, con i nerazzurri che lasciano così il secondo posto in classifica all’Atalanta. “Al di là del fatto che l’obiettivo Champions è stato raggiunto con ampio margine, è importante anche per vedere la crescita della squadra, al di là del piazzamento, perché chi arriva secondo è il primo dei perdenti”, ha detto Conte.

La Roma passeggia 6-1 in casa della Spal

La Roma passa senza troppa fatica in casa della già retrocessa Spal e difende il quinto posto dall’attacco del Milan. Alla rete iniziale di Kalinic, risponde la squadra di Di Biagio che pareggia con Cerri, ma poi dilaga la Roma che va in gol con Carles Perez, Kolarov, doppietta di Bruno Peres ed anche con Zaniolo per l’1-6 finale.

Napoli ko a Parma nella partita dei rigori

Il Parma batte 2-1 il Napoli e conquista la matematica certezza di restare in Serie A. Allo stadio Tardini i gol arrivano tutti dal dischetto. Nel recupero del primo tempo apre Caprari per i padroni di casa (fallo di Mario Rui su Grassi). Nella ripresa fallo di mano dello stesso Grassi al limite dell’area, trasforma Insigne al 9′. Squadre molto stanche e partita che sembra indirizzata sul pareggio. Ma al 42′ la percussione in area napoletana del subentrato Kulusevski costringe al fallo Koulibaly. Lo stesso svedese trasforma spiazzando Meret.

Al Genoa il “Derby della Lanterna”

Il Genoa esulta, il “Derby della Lanterna” si tinge di rossoblù. È il Grifone ad aggiudicarsi la sfida di Marassi contro la Sampdoria per 2-1 grazie alle reti di Criscito e Lerager. Due gol che valgono oro per i ragazzi di Nicola che centrano la terza vittoria nelle ultime quattro e mantengono il vantaggio di +4 sulla zona retrocessione in virtù della vittoria del Lecce sul Brescia.

Toro e Verona si dividono la posta

Un punto che permette di muovere la classifica per il Torino che va sotto in casa con il Verona ma riesce a rimediare e non complicare ulteriormente la situazione. Alla rete di Borini su rigore, infatti, ha replicato Zaza di testa: tutto nella ripresa.

Il Lecce manda il Brescia in B e spera

Infine, il Lecce continua a sperare e condanna il Brescia alla retrocessione aritmetica in serie B. La squadra di Liverani conquista tre punti preziosi in ottica salvezza: doppietta di Lapadula nel primo tempo, rete di Dessena nella ripresa e 3-1 finale firmato da Saponara.

