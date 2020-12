PARIGI – Dopo 4 anni all’ombra della Tour Eiffel, Jesé Rodriguez ha deciso di rescindere il contratto con il Paris Saint-Germain. L’attaccante spagnolo, arrivato dal Real Madrid nel 2016 dopo una spesa di 25 milioni, ha deciso di risolvere il contratto con il club francese dove non è mai riuscito a sclare le gerarchie e farsi notare. Il calciatore originario delle Canarie ha giocato fino ad ora solamente 18 Advertisements siglando 2 gol e in questa stagione è sceso in campo per appena 22 minuti. Troppo poco per l’ex Real Madrid che, dopo non essersi allenato con la squadra in questi giorni, ha deciso di abbandonare Parigi dopo i prestiti al Las Palmas, Stoke City, Real Betis e Sporting.