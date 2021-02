PARIGI – Neymar non si allontanerà da Parigi per le prossime stagioni. Secondo Qatar Today, l’ex Barcellona che ieri non ha preso parte al match di Champions proprio contro i blaugrana, prolungherà fino al 2026. Neymar, che ha il contratto in scadenza fra un anno e mezzo, continuerà a guadagnare le stesse cifre di oggi e sarà ancora il leader del progetto dei parigini, anche davanti a Kylian Mbappè

che invece deve ancora dare una risposta all’offerta di rinnovo del club visto che anche lui è in scadenza nel 2022. Chissà se i due potranno abbracciare nella prossima stagione Lionel Messi, che potrebbe ricomporre la coppia che ha fatto le fortune del Barcellona prima che il PSG versarre i 222 milioni di clausola rescissoria per Neymar nel 2017.