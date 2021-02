GARMISCH (Germania) – Un grande Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Garmisch, in Germania, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Con il tempo di 1.33.81, il fuoriclasse altoatesino ha preceduto lo svizzero Beat Feuz di 37 centesimi e l’austriaco Matthias Mayer di 40. È la prima vittoria di Paris dopo il rientro dal grave infortunio al ginocchio dello scorso anno, è anche

il primo successo sulla leggendaria pista tedesca., a 72 centesimi dal compagno di squadra, in vista dei Mondiali di Cortina che iniziano la prossima settimana. Per quanto riguarda gli altri italiani, 21° posto per Matteo Marsaglia a 2”24 e 28° per Emanuele Buzzi a 2”97. Per Paris è la 19ª vittoria in Coppa del Mondo, la 15ª in discesa libera. L’ultima vittoria dell’azzurro risaliva alla discesa di Bormio nel dicembre 2019, prima del grave infortunio di Kitzbuehel. Solo tre corridori hanno vinto più discese di Paris nei 54 anni di storia della Coppa del Mondo: Franz Klammer (25), Peter Muller (19) e Stephan Eberharter (18). La gara odierna è stata interrotta più volte dopo gli incidenti, in particolare dopo quello che ha coinvolto Josef Ferstl. Il tedesco ha evitato un grave infortuno ma è stato protagonista di una spaventosa caduta a oltre 100 km/h dopo aver perso il controllo dello sci destro mentre si avvicinava a un salto. Finito contro le recinzioni, Ferstl è stato subito assistito dai medici e per fortuna si è rialzato sulle sue gambe. Domani è previsto un SuperG, ultima gara prima dei Mondiali di Cortina d’Ampezzo.

