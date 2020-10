PARMA – Seduta mattutina a Collecchio per il Parma dopo la gara di Coppa Italia con il Pescara. Il tecnico crociato Liverani ha diviso i giocatori a disposizione in due gruppi: gli elementi scesi in campo ieri contro il Pescara hanno svolto un lavoro defaticante. Il resto del gruppo, invece, ha svolto un’attivazione tecnica seguita da un lavoro tattico. L’allenamento è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo. Bruno Alves e Yordan Osorio hanno lavorato con i compagni. Lavoro differenziato e terapie per Maxime Busi, Vincent Laurini e Valentin Mihaila. Per domani è in programa una seduta

pomeridiana a porte chiuse.

Fonte tuttosport.com

