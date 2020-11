PARMA – Seduta pomeridiana per il Parma, oggi a Collecchio. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati hanno svolto esercizi di riscaldamento seguiti da un lavoro tattico. L’allenamento è stato concluso da una partita su porzione ridotta del campo. Jasmin Kurtic si è allenato con i compagni. Juraj Kucka e Yordan Osorio sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali e, dopo aver eseguito il tampone di controllo,

hanno svolto un recupero funzionale. Allenamento differenziato e terapie per Valentine Lautaro. Per domani è in programma una seduta mattutina.

Fonte tuttosport.com

