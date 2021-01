PARMA – “Sarà una gara da affrontare col giusto piglio, una partita importante contro un avversario di valore”. Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa, in conferenza stampa, ha presentato così la gara degli ottavi di finale di domani contro la Lazio. “L’obiettivo deve sempre essere quello di fare risultato, a prescindere dalle difficoltà che possono esserci, ma non devono mai diventare un alibi. Formazione? Con la Lazio sarà un’opportunità per Advertisements “. La chiosa di D’Aversa è sulla Lazio: “Mi aspetto di affrontare una squadra che gioca con il suo solito modulo, la conosciamo bene visto che l’abbiamo affrontata poco tempo fa. Dobbiamo ripartire dai 60-70 minuti in cui abbiamo giocato alla pari, senza fare gli errori che non ci hanno permessi di portare punti a casa“.