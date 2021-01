PARMA – “Abbiamo preso un palo, una traversa e ci siamo fatti gol da soli. Ma dobbiamo ragionare sul nostro lavoro, perché dobbiamo eliminare certi errori che in Serie A non possiamo concedere”. Lo ha dichiarato il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ai microfoni di Sky dopo la partita con la Sampdoria: “Questa partita dimostra che la squadra ha bisogno di interventi sul mercato, perché siamo in difficoltà Advertisements Darmian e Kulusevksi che sono difficili da sostituire. Adesso dobbiamo lavorare sulla possibilità di nuovo arrivi o altri moduli. Il problema è che se stasera avessi voluto sostituire Cornelius non avevo una punta di ruolo. A Parma in tre anni e mezzo non c’è stata mai una stagione senza difficoltà, anche se abbiamo fatto cse importanti. Sono tornato per difendere quanto costruito in questi anni, per tutelare qualcosa che sento anche mio. Ci auguriamo che le difficoltà siano limitate al girone d’andata e non al ritorno come successo al primo anno di A. Non mi spaventa lottare per la salvezza, da calciatore l’ho fatto e poi da allenatore, non è un problema, sono nella mia dimensione”.

Fonte tuttosport.com

