PARMA – “Abbiamo preso un punto in tre partite, dobbiamo continuare a crescere velocizzando la crescita, serve molto lavoro”. Lo ha dichiarato il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, in vista del prossimo match di campionato, contro il Napoli: “Manca ancora qualcosa per essere al 100%, ad esempio un risultato pieno. Nello specifico, poi, servirà tempo per portare alcuni giocatori al top della forma. Il Napoli? Domani incontriamo una Advertisements Fiorentina dieci giorni fa. Ragioniamo su questo: sul campo le partite proibitive possono dire il contrario. Le difficoltà non mi interessano, bisogna andare in campo al 100%. Se il Napoli non scenderà in campo al massimo perché non fare risultato? Non esiste nulla sulla carta, nel calcio niente è impossibile. Non dobbiamo ripetere gli errori. Nel primo tempo con la Samp abbiamo avuto tre palle gol e non abbiamo segnato, mentre abbiamo preso due gol per cose concesse da noi. Man? Giocatore utile per noi, ci mancava un calciatore con quelle caratteristiche”.

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram