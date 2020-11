PARMA – La Fiorentina non riesce a scardinare il fortino del Parma, chiudendo sullo 0-0 la quarta gara della settima giornata di Serie A in terra emiliana. Al Tardini il tecnico Iachini , in bilico sulla panchina dei viola, raccoglie soltanto un punto nonostante la buona prestazione dei suoi. Terzo pareggio di fila in campionato per il Parma, che era reduce da due 2-2 consecutivi.

Parma-Fiorentina, la cronaca

I ducali si presentano in campo con Inglese titolare, completamente recuperato dagli acciacchi fisici, al fianco di Gervinho in attacco e il debuttante venezuelano Osorio in difesa con capitan Bruno Alves, ristabilitosi dopo il Coronavirus. Nella Fiorentina mister Iachini, privo di Martinez Quarta, German Pezzella e Callejon, sceglie Pulgar in regia, affiancato da Amrabat e Castrovilli, con Bonaventura in panchina; il tandem offensivo è composto da Ribery e Kouamé, con Vlahovic e Cutrone che partono tra i rincalzi. Al Tardini è la Fiorentina a mostrare il gioco migliore, impegnando l’ex viola Sepe con Biraghi e Ribery; il Parma si fa vivo dalle parti di Dragowski con Giuseppe Pezzella, servito da Gervinho. Si arriva all’intervallo senza altre emozioni, con i viola che conducono le danze.

SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA

Sepe sempre attento

In apertura di ripresa ci prova Biraghi per la Fiorentina, ma Sepe è ancora attento e devia in corner. Lo spartito del match è lo stesso del primo tempo: prolungato possesso palla della formazione di Iachini, ma il Parma concede pochissimo. Gervinho commette qualche errore di troppo, vanificando i pochi tentativi offensivi degli emiliani. Iachini ci prova inserendo Cutrone e Lirola per Kouamé e per l’infortunato Venuti. All’81’ una fiondata di Castrovilli è troppo centrale per impensierire Sepe, che blocca il pallone. Poco più tardi il giovane centrocampista viola lascia il posto a Bonaventura. Liverani, nel frattempo, ha inserito Karamoh, Sohm e Brunetta. Il match non si sblocca: finisce 0-0. La Fiorentina è dodicesima a 8 punti, il Parma quattordicesimo a 6.