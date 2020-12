KULUSEVSKI 7

Pirlo gli offre una opportunita? da titolare, lui la sfrutta al meglio. Realizza il terzo gol in campio- nato con un sinistro dei suoi, sul palo piu? lontano, perla in una prestazione determinata.

MCKENNIE 7

Anche in mezzo, non perde efficacia e personalità. Un errore, quando lascia lo spazio per l’imbucata di Kurtic. E’ l’unico passaggio a vuoto, con una presenza continua nella trequarti parmense (a proporsi o in caccia di palloni) in parallelo con corse a perdifiato per raddoppiare sull’avversario. Portanova (31′ st) ng.

BENTANCUR 7.5

Prova eccezionale da perno basso del centrocampo. Pronto a far ripartire l’azione come a contrare avversari. Vedi come sradica il pallone a Sohm per avviare il 3-0.

RAMSEY 7

Stavolta tocca a lui il compito di incursore, portato a termine nella maniera più proficua. Parte da sinistra per accentrarsi o per fiondarsi in profondità, mandando in confusione gli avversari. Confeziona l’assist per la doppietta di Ronaldo. Bernardeschi (23′ st) 6.5 Dentro con convinzione, mette sulla testa di Morata la palla per il 4-0.