PARMA – Il presidente del Parma Kyle Krause cita una statistica di transfermarkt su twitter: “Sono eccitato per il nostro presente e per il nostro futuro! 3 dei 10 giocatori più giovani utilizzati in Serie A quest’anno sono nostri. Forza Parma”. Si tratta di Botond Balogh, quarto in questa speciale classifica, Simon Sohm, settimo, e Andrea Adorante, decimo. Al primo posto della classifica c’è Udogie del Verona, seguito da

deldell’a,delal quinto posto,del Verona,delall’ottavo posto edellaal nono.

Fonte tuttosport.com

