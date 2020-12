PARMA – Il pesante ko casalingo del Parma contro la Juventus non può che dispiacere al tecnico emiliano Fabio Liverani. Queste le sue parole a Dazn: “Non penso che siamo stati timidi, Buffon sulla nostra prima occasione ha compiuto un miracolo. Quando giochi con queste squadre devi dare tutto e limitare le chance concesse. Alla terza partita in una settimana abbiamo pagato fisicamente il loro uno-due. Quello che fa più Advertisements . Il tecnico analizza poi i gol subiti: “E’ sbagliata la pressione sul gol di Kulusevski, non abbiamo marcato da dietro. Non si marca sul giocatore ma su quelli che non sono sulla palla, siamo stati disattenti. Dispiace perchè con queste squadre non ti perdonano nulla, martedì speriamo di avere la forza di giocare martedì. Tre partite in una settimana le abbiamo pagate, la Juve non era la squadra da affrontare ora. Le marcature a uomo debbono essere più feroci, ci deve essere più cattiveria e attenzione. Oggi eravamo più scarichi a livello mentale e fisico, se fossimo andati in vantaggio noi avremmo avuto più energie”.