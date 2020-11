PARMA – Raggiunto da Dazn, Fabio Liverani dice la sua sullo 0-0 del suo Parma al Tardini contro la Fiorentina : “Schiacciati noi? Non direi, la Fiorentina ha fatto un possesso palla abbastanza sterile, orizzontale, non abbiamo avuto queste grossi rischi. In attacco abbiamo la coperta corta, Inglese nel 2020 ha giocato solo due partite, Cornelius non era disponibile. obiettivamente non avevamo cambi in attacco e dovevamo gestire. Pareggio giusto, Advertisements Brunetta ha fatto vedere che sa giocare, Karamoh è entrato molto. Avendoli disponibili tutti potremo cambiare” .

Advertisements