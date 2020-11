Oggi ha parlato il patron Krause, dicendo che è stanco del 3-5-2: “Da parte mia non ho mai sentito distanti la Proprietà e il ds Carli. E’ normale che, nel calcio, dopo una sconfitta, ci sia un po’ di chiacchiericcio. Ma questo fa parte del gioco. Ioconosco questo mondo, non mi turba né mi crea dubbi per quello che valuto all’interno. C’è grande coesione nel progetto, nelle qualità di ognuno di noi in quello che facciamo e dunque andiamo avanti, sapendo che non abbiamo fatto una bella gara e che dobbiamo crescere in tanti ambiti. Le critiche al modulo? Noi abbiamo costruito questa squadra per giocare in un certo modo. Poi, causa emergenza, per difficoltà di giocare in una certa maniera, abbiamo deciso di passare ad un altro modulo del tutto diverso. La squadra, nella sua completezza, è costruita per giocare con i 4 dietro e i 3 centrocampisti. Quando saremo al completo, anche a livello fisico, col parco attaccanti si può giocare in vari modi”.