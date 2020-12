PARMA – Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Parma Fabio Liverani ha analizzato il pareggio senza reti contro il Benevento di questo pomeriggio: “Sapevamo che i sanniti sarebbero venuti a difendersi, con Lapadula a marcare fisso Scozzarella . Proprio per questo ci serviva trovare velocità . In questi casi ciò che serve sono le giocate individuali e la rapidità d’esecuzione quando riesci a trovare un’apertura negli avversari. Siamo andati un Advertisements confusione . Loro ne hanno approfittato in ripartenza, ci siamo disuniti e non va bene” .

Il tecnico ducale si sofferma poi sulla prestazione di Karamoh: “Yann ha disputato una partita ordinata, anche se poco pulita a livello tecnico. Ritenevo che Brunetta potesse darmi qualcosa in più, ma è entrato sotto ritmo, con un po’ di superficialità. Il campionato argentino è diverso da quello italiano. Ci vuole pazienza, anche Busi è straniero ed era alla terza partita. Il calcio italiano ha tante insidie, con i giovani serve pazienza. Gervinho discontinuo? Lui è così, in partite come questa bisogna cambiare gioco velocemente, e lui ti può creare delle occasioni. Se per fargli arrivare palla passiamo prima per tutti i difensori e i centrocampisti, allora diventa difficile accenderlo. Bisogna capire bene contro chi giochiamo e come attivare i nostri elementi. Gervinho diventa devastante negli spazi”.