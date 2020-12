MILANO – Reduce dal pareggio casalingo contro il Milan primo della classe, Fabio Liverani non nasconde l’amaro in bocca per il risultato finale. Ecco il commento dell’allenatore del Parma a Sky Sport: “Bisogna fare una considerazione completa della partita: abbiamo iniziato bene, trovando l’1 a zero. Da quel momento i rossoneri hanno spinto molto, timbrando tanti legni e credo che il pareggio per questo motivo sia il risultato più giusto”. La

prestazione dei ducali è stata degna di nota: “Nel secondo tempo abbiamo raddoppiato, e dopo il primo gol di Theo non abbiamo più rischiato nulla. Prendere il 2-2 in quel modo, ma non posso rimproverare nulla ai miei. Abbiamo preso gol con la difesa schierata, ma la perfezione dopo soli tre mesi non è fattibile. C’è amarezza, ma lavoriamo tutti per migliorare ancora”.