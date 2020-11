ROMA – “Tutti hanno momenti negativi, speriamo di risolverlo in fretta, meglio ora che più avanti: non dubito che ne usciremo perché abbiamo qualità tecniche e morali per farlo”. Lo ha dichiarato il tecnico del Parma, Fabio Liverani, nella conferenza stampa dopo la gara con la Roma: “Credo che sia mancato lo spirito, la cattiveria di andare sui duelli. Siamo stati a guardare gli altri giocare. Forse gli Advertisements Champions, l’obiettivo per cui è stata costruita”.

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram