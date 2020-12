“Inglese? Ho premiato più Cornelius”

Sulla formazione: “Pezzella è rientrato, mentre Kucka non partirà con noi. Giocando ogni tre giorni servono giocatori al 100% e abbiamo scelto con il calciatore di allenarsi tra domani e lunedì per arrivare al Cagliari almeno al 90% della condizione. Inglese? Sta provando a tornare in condizione e ha bisogno di giocare. Io però devo fare delle scelte e finora ho premiato un po’ più Cornelius, vista la condizione migliore. Ad ogni modo si giocano il posto, ci sono quattro gare in nove giorni e sicuramente per entrambi capiteranno occasioni“. In chiusura il ricordo di Liverani su Paolo Rossi: “Avevo sei anni quando l’Italia vinse il Mondiale nel 1982 ma per me quello è un ottimo ricordo. Di Paolo Rossi, a prescindere da quello che è stato nel calcio e per tutti noi, io ricordo la sensibilità, la delicatezza che ha avuto con me in una delle ultime ospitate mie a La Domenica Sportiva. Tra tutti gli opinionisti, ex calciatori, si poneva con un riguardo importante verso l’allenatore. Nelle domande aveva sempre quell’attenzione nel non voler mettere in difficoltà ma soltanto chiedendo di calcio: credo che questa sua spensieratezza, questo suo trasferire, da ex calciatore, per me era molto apprezzabile“.