PARMA – Parma al lavoro a Collecchio nella mattinata di oggi agli ordini del tecnico Liverani. I crociati hanno svolto esercizi di riscaldamento seguiti da un lavoro tattico. L’allenamento è stato concluso da una partita su porzione ridotta del campo. Hernani e Lautaro Valenti hanno lavorato con i compagni. Wylan Cyprien, durante l’allenamento di oggi, ha subito un problema muscolare ai flessori della coscia destra la cui entità sarà valutata nei

prossimi giorni. Simonè stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione capsulo-ligamentosa di I grado. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso. Allenamento differenziato con incremento dei rispettivi carichi per Valentin. Terapie per Giuseppe. Per la giornata di domani è in programma una seduta pomeridiana, a porte chiuse.