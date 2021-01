Parma-Sampdoria 0-2, tabellino e statistiche

Advertisements

Parma-Sampdoria, la cronaca

Al Tardini i ducali, alle prese con tante assenze, lanciano in difesa Andrea Conti, appena arrivato dal Milan, affidandosi in avanti a Kucka, Cornelius e Gervinho; a centrocampo c’è Grassi, mentre Brugman parte in panchina. La Samp, priva di Tonelli, Gabbiadini e Ferrari, si mette in campo con Adrien Silva, che vince il ballottaggio su Ekdal, accanto a Thorsby mentre Ramirez parte dalla sinistra a supporto della coppia d’attacco formata da Quagliarella e Keita. Il Parma parte all’arrembaggio, sfiorando la rete con Kucka (salvataggio sulla linea di Colley) e con Gervinho (palo), ma è la Sampdoria a trovare il gol al 25’ con Yoshida, che approfitta di un rimpallo sfortunato di Cornelius in ripiegamento difensivo. Quattro minuti più tardi Audero salva la Samp, uscendo su Gervinho lanciato a rete. I ducali fanno più gioco, ma sbagliano anche troppo: al 34’ Hernani perde palla a metà campo a favore di Ramirez, che scatta e lancia Keita, abile a fulminare Sepe in diagonale per il 2-0 blucerchiato. La porta sampdoriana è stregata per il Parma che colpisce un altro legno, stavolta la traversa, con Kucka, poco prima dell’intervallo. La pressione dei ragazzi di D’Aversa va esaurendosi nella ripresa: dopo una bella parata di Sepe su rasoterra di Damsgaard, è Kucka, ancora lui, a impegnare Audero al 61’ con un violento sinistro. L’allenatore del Parma prova a cambiare le carte in tavola con le sostituzioni, ma la Sampdoria resiste e vince per 2-0. La formazione di Ranieri interrompe una serie di 19 gare consecutive in trasferta con almeno un gol subito, chiudendo il girone d’andata al decimo posto. Il Parma invece scivola verso il fondo della classifica: domenica prossima la voglia di salvezza ducale dovrà essere messa in campo a Napoli, in match complicato contro la formazione di Gattuso.

Serie A, la classifica