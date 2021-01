PARMA – Non comincia sotto una buona stella la ripresa degli allenamenti del Parma in vista della gara in casa del Sassuolo. Roberto D’Aversa i difensori Yordan Osorio e Lautaro Valenti, per cui gli esami strumentali hanno rivelato due lesioni muscolari: per il primo una lesione di I grado dei flessori della coscia sinistra, mentre per il secondo una lesione di alto grado della giunzione miotendinea del bicipite femorale sinistro. Entrambi

i calciatori hanno già iniziato le terapie del caso.