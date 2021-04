Dopo lasciato il Barcellona per scrivere la sua storia vincente nella NBA, il 40enne Pau Gasol è tornato in campo in Eurolega col Barcellona per la prima volta dal 20 dicembre 2020. Lo spagnolo segna subito 6 punti nei primi 4 minuti della partita contro il Bayern Monaco. Sono però i bavaresi ad avere la meglio per 72-82: guarda gli highlights della sfida

Fonte Gazzetta.it

