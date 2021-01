TORINO – Paulo Sousa è il nuovo commissario tecnico della Polonia. Lo comunica in una nota la Federcalcio di Varsavia. “Sono onorato e orgoglioso di essere l’allenatore della nazionale polacca”, ha commentato il tecnico che in passato ha guidato, tra le altre squadre, Leicester, Fiorentina, Bordeaux, Maccabi Tel Aviv e Basilea. “Sono sicuro che tutta la Polonia sarà orgogliosa della sua nazionale“, ha aggiunto Sousa. “ Sono convinto che Advertisements “, ha dichiarato il presidente della Federcalcio polacca Boniek. Paulo Sousa ha trascorso gran parte della sua carriera da calciatore in Italia. E’ stato, infatti, uno dei punti di riferimento della grande Juventus di Marcelo Lippi, trionfatore in Champions a metà degli anni ’90, e ha vestito le maglie anche di Parma e Inter.