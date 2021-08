Il nuovo centravanti del Milan, proveniente dal Monaco, è in cerca di rilancio dopo le disavventura fisiche: vi raccontiamo chi è

L’Equipe l’aveva battezzato così: “Pietro Pellegri meglio di Mbappé”. Merito del debutto record contro il Digione tre anni fa: il più giovane esordiente della storia del Monaco, in campo a 16 anni e 336 giorni. Kylian ci ha messo un filo di più, giusto 11 giorni. Appunto doveroso però: KM è KM, stella del Psg e campione del mondo a vent’anni con la Francia; Pietro, invece, è un talento in cerca di riscatto dopo stagioni ombrose, sfortunate, falcidiato da problemi muscolari. Ormai è un passo dal Milan, a caccia di una terza punta giovane da far crescere dietro due totem: Giroud e Ibra, l’idolo di Pietro da una vita.

L’amico Cesc — Da amante degli AC/DC avrà preso a esempio la canzone manifesto: Highway to Hell. Strada per l’inferno. Dritto verso il “Diavolo” infatti, con Maldini che ha teso la mano e Zlatan che lo aspetta a braccia aperte, magari dopo un consulto con l’amico Fabregas. “Che faccio, torno in Italia?”. “Vai e dimostra chi sei”. Sussurro di Cesc, l’amico più stretto del Principato, quello che l’ha spronato a non mollare nonostante stagioni difficili: da gennaio 2018 a oggi, infatti, Pellegri ha giocato solo 23 partite segnando due gol. Ha saltato l’intera stagione 2019-20 per problemi muscolari. Alla voce “giorni out” c’è un numero che fa paura: 717.

Le lacrime di papà — Troppi per uno come Pietro, 20 anni, punta mobile col guizzo del gol: il più giovane a segnare una doppietta in Serie A (16 anni e 122 giorni, contro la Lazio) e il terzo dopo Piola e Rivera (a 16 anni e 72 giorni contro la Roma, il giorno dell’addio di Totti). Mancini lo tiene sott’occhio in chiave Nazionale, nel 2020 l’ha fatto debuttare contro l’Estonia in amichevole: 20’ nel 4-0 a Firenze. Il Milan servirà a riprendersela. Papà Marco, oggi team manager del Torino, il giorno dei due gol contro la Lazio si era emozionato così tanto da non riuscire a celarlo a tutti. Fino a qualche mese fa lavorava al Genoa, ha seguito il figlio un passo dietro a lui e l’ha visto infrangere record. Dopo i due guizzi, seduto in panchina, quasi nascosto, scoppiò a piangere. “A mio padre devo tutto”, disse Pietro. Il figlio prodigio.

Nuova chance — Preziosi stravedeva per lui. Nel 2015, prima dell’esordio in A come il più giovane di sempre insieme ad Amadei, aveva lanciato il sasso e poi nascosto la mano. “Nei Giovanissimi gioca un ragazzo straordinario, si chiama Pellegri, ma spero non mi senta…”. Come a dire. “Metto le mani avanti per dire che ne ho uno forte, ma ora non parlatene troppo”. A 14 anni disse no al Manchester United per restare a Genova. Pare che i Red Devils, gli altri Diavoli sul suo destino, avessero offerto al padre un posto all’interno del club. “No, thanks”. Ora Pietro torna in Serie A, dove ha segnato 3 gol in 9 partite. San Siro lo aspetta, il Milan ci crede, Pioli è pronto a piazzarlo alle spalle dei giganti, e pazienza se l’amato mare dista parecchi chilometri da lui. Cresciuto a Pegli, Pellegri si sente più tranquillo con le onde in sottofondo e il rumore dell’acqua sugli scogli. Prima il riscatto però, il sentirsi di nuovo star, e poi Milano-Genova. In fondo non è nulla un’oretta di macchina.

