“Ho fatto il tampone, purtroppo è ancora lievemente positivo. Ora spero che giovedì un nuovo tampone mi dia il via libera. Non ce la faccio più a stare a casa.”. Sono le parole di Federica Pellegrini in una diretta Instagram. “Sto bene da tempo, ma quando tutto sarà risolto dovrò fare di nuovo tutti i test, al cuore e ai polmoni.”. La campionessa di nuoto non è ancora uscita dal tunnel Coronavirus dopo una decina di giorni.

Pellegrini: “Smetterò di nuotare con un nuovo lockdown”

Fonte tuttosport.com