Una volta, tanti anni fa, a Siena a Francesco Totti venne tirata una bottiglietta dai suoi stessi tifosi. Triste destino – a volte – che capita ai più rappresentativi. Stasera, a Bodo, il protagonista è stato Lorenzo Pellegrini di una scena tipica da sconfitta umiliante. Il capitano, con Abraham soprattutto in prima fila, è andato sotto al settore ospiti di Bodo e si è tolto la maglia per regalarla ai tifosi come ulteriore gesto di scuse per la figuraccia norvegese. I tifosi della Roma – oltre 400 – gli hanno detto che non c’era bisogno, Pellegrini l’ha rimessa ed è poi rimasto per 5’ a parlare con i tifosi. Da capitano e da romanista, quale è, Lorenzo ci ha voluto mettere la faccia, capendo subito il perché del no alla sua maglia, e si è scusato a nome della squadra. E come lui Abraham, a cui alcuni compagni traducevano quello che stava succedendo. Pellegrini è poi tornato negli spogliatoi con gli altri, per ricevere le maglie ci saranno occasioni migliori.