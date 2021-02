Federico Pellegrino vince la Coppa del Mondo di sprint per la seconda volta in carriera. Successo che arriva a causa della chiusura anticipata della competizione a causa del Covid. Per il poliziotto valdostano, 31 anni, arriva così la seconda coppa di specialità dopo quella conquistata nel 2016: “In una stagione, Mondiale e Coppa del Mondo vanno avanti su due binari distinti – commenta Pellegrino – Ero già concentrato Advertisements . Resto concentrato sullo sprint in tecnica classica di domani, dove non vado a podio da anni. Mi presenterò da outsider, ma con la voglia di giocarmi le mie carte e di poter dire la mia come successo a Pyeongchang. A Oberstdorf l’obiettivo è la medaglia dopo i due podi di questa stagione e quelli dei passati mondiali“.