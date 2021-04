Il presidente del Real Madrid, l’ideatore e supporter numero uno della Superlega, Florentino Perez, non molla anche se ammette di aver commesso degli errori. In un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo As ha ribadito la volontà di trovare una strada per andare avanti: “Non è vero che si andava contro i campionati nazionali o la meritocrazia, tutto è stato manipolato. La Superlega sarebbe il miglior modo possibile per aiutare il calcio a uscire dalla crisi, visto che è gravemente malato – ha dichiarato il numero dei Blancos -. L’economia del sistema sta affondando e dobbiamo adattarci ai tempi in cui viviamo”.

La riforma della Champions da parte dell’Uefa non convince Perez: “Ciò che è stato fatto non risolve il problema – ha continuato Perez -, non è nemmeno la migliore soluzione possibile e non possiamo aspettare così a lungo. Qualcosa deve essere fatto per i giovani tra i 14 e i 24 anni perché lasciano il calcio perché si annoiano. Ci sono 4 miliardi di tifosi di calcio in giro per il mondo e la metà vorrebbero la Super League”. In chiusura, un piccolo mea culpa: “Sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa, faremo un nuovo giro e confronteremo le idee. Forse farvi partecipare le prime quattro di ogni Paese è una soluzione, vedremo, ma qualcosa deve essere fatto. La realtà è che se ci sono partite più interessanti e competitive, più soldi andranno al calcio. E questo sarà per tutti, non solo per pochi, perché i campionati nazionali varranno molto di più.”