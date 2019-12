Parole d’oro, quelle che arrivano dal circuito e che possono essere utili a tutti: o per migliorare il proprio modo di approcciarsi al tennis (con vere e proprie gemme di coaching gratuito dai migliori) o per capire la vera essenza dei campioni e del loro essere.

Quest’anno tra tanti spunti interessanti, ci sono le perle di saggezza di Roger Federer e Rafael Nadal, la grinta di Serena Williams, la ‘profondità’ della giovane Coco Gauff, la visione zen di Naomi Osaka o la determinazione di Bianca Andreescu.

Quale periodo migliore dei giorni delle Feste, a bocce ferme e con l’albero di Natale ancora in primo piano, per riflettere o semplicemente lasciarsi andare a un sorriso ripensando a quello che ci suggeriscono i big della racchetta? Mediatiamo, gente, meditiamo…

VOCI DAL CIRCUITO: LE PERLE DI SAGGEZZA DEL 2019