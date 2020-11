PESCARA – Serve una scossa al Pescara ultimo in classifica dopo il ko interno con il Pordenone. E in questo senso il presidente Sebastiani ha deciso di esonerare Massimo Oddo, annunciando di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Roberto Breda, lo scorso anno a Livorno. Per il nuovo tecnico, nella prossima giornata di Serie B, subito una trasferta ad alta tensione sul campo dell’Ascoli, ora

Advertisements

guidato da Delio Rossi appena subentrato a a Valerio