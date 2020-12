PESCARA – Il Monza cade in extremis: all’Adriatico il Pescara vince 3-2. I padroni di casa vanni avanti per due volte, dapprima con Galano , poi con Ceter su calcio di rigore (espulso Scaglia nell’occasione), ma il Monza trova in entrambi i casi il pareggio con l’ex Bettella ., poi è di Bocchetti , nel finale, la rete che porta i tre punti alla squadra di Breda . Con questo risultato il Monza

La partita

Primo squillo della gara da parte del Monza al 3′: Frattesi mette in mezzo dove Boateng trova la deviazione: Scognamiglio respinge. Il Monza torna a provarci al 12′ con Armellino, Fiorillo respinge, poi ci prova un minuto dopo Frattesi, di pochissimo a lato. Al 21′ il Monza rischia grosso con un’uscita di Di Gregorio che viene anticipato da Galano il quale però colpisce Sampirisi con la conclusione. E’ il preludio al gol: al 22′ Galano si avventa su una respinta di Bettelle e dall’altezza del dischetto batte di sinistro Di Gregorio, 1-0. La reazione del Monza è immediata: al 26′ sugli sviluppi di una punizione di Barberis Bettella batte Fiorillo di testa, 1-1. Al 29′ il Pescara ci prova con Bettella, palla a lato. Al 37′ ci prova Donati, palla sopra la traversa. In pieno recupero, su punizione di Memushaj, Bocchetti manda alto da buona posizione di testa.

Advertisements

Secondo tempo

In avvio di ripresa si scatena Ceter, che dapprima calcia su Di Gregorio a tu per tu, poi trova un angolo, manda fuori di testa (7′) e spedisce di poco alto dal limite (8′). Dall’altra parte la conclusione di Frattesi trova un attento Fiorillo. Nuova svolta dell’incontro al 18′: Ceter tenta una rovesciata, Scaglia intercetta di mano in area, secondo giallo per lui, Monza in 10 e calcio di rigore per il Pescara che Ceter realizza, 2-1. Al 27′ a provarci è Boateng con una semirovesciata che termina di poco a lato. Al 31′, su una punizione di Carlos Augusto Boateng calcia di potenza, una deviazione di Bocchetti quasi sorprende Fiorillo. Quest’ultimo al 33′ si supera su una deviazione sotto misura di Dany Mota. Poi salva tutto Balzano a pochi passa dalla linea su un conclusione di Carlos Augusto. Di poco alto, al 36′, un colpo di testa di Barillà. Il 2-2 arriva al 39′: D’Errico da punizione serve Boateng che dal secondo palo rimette in mezzo dove Bettella di testa trova pareggio e doppietta. Al 90′ terza rete del Pescara: Scognamiglio conclude da pochi passi, Barillà respinge, Bocchetti ribadisce in rete.