BERGAMO – Nella magica serata vissuta dal popolo atalantino con la conquista della finale di Coppa Italia ai danni del Napoli di Rino Gattuso, il protagonista più importante è quello che non t’aspetti. Il ragazzo che tutti hanno sempre visto come uno dei gregari preziosi e non nel ruolo di prim’attore. Matteo Pessina ha segnato una doppietta di pregevole fattura che è risultata decisiva nel 3-1 rifilato ai

campani. Non si tratta di reti casuali ma di rifiniture di alto livello che altre volte, ad esempio a Napoli, erano mancate. Il ragazzo classe 1997, nato a Monza e arrivato a Bergamo dal, è l’esempio migliore di quanto perseveranza, voglia di arrivare in alto e spirito di sacrificio siano determinanti nelle fortune di un calciatore. L’lo acquistò nell’estate del 2017 nell’operazione che portò Andreaal Milan: in quella trattativa istrapparono un corrispettivo dimilioni di euro più il cartellino di Pessina, valutatomilioni. Con i prestiti a, l’Atalanta cercò subito di farlo crescere in piazze dove il calcio di buon livello è pane quotidiano, l’anno scorso in Veneto chiuse conreti inpresenze e, se non fosse stato per l’infortunio alla rotula subito con il Genoa all’ultima giornata, Gian Piero Gasperini lo avrebbe avuto a disposizione molto prima.