PIACENZA – Oggi si registra una risoluzione contrattuale in casa Piacenza: il club “comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il giocatore Giuseppe D’Iglio. A Giuseppe va il ringraziamento del club per l’impegno profuso per la maglia biancorossa ed un augurio per il proseguo della propria carriera sportiva”. Arrivato a luglio scorso dal Mantova, il centrocampista (che possiede anche il passaporto brasiliano) non ha visto molto il

campo con gli emiliani: solo 6 presenze in campionato – con un gol – e una in Coppa Italia. In carriera D’Iglio ha indossato anche le maglie di