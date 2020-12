ROMA – Quattro i recuperi di Serie C giocati nel pomeriggio tra i tre gironi: gol e spettacolo soprattutto nei gironi A e C.

Girone A

Pirotecnica la gara del “Garilli” tra Piacenza e Novara. Termina 3-3 con un botta e risposta cominciato sempre dagli ospiti: avanti con Collodel, Zigoni e Panico, ma ripresi da Maritato, Maio e Pedone. Un pari che manda gli emiliani a

14 punti, tre in meno dei piemontesi.

Piacenza-Novara 3-3

Girone B

Vittoria di misura per il Fano che supera 1-0 il Legnago Salus: è la rete di Nepi in chiusura di secondo tempo a portare i marchigiani, sempre penultimi, a 9 punti, mentre gli ospiti restano fermi a quota 13. Fermana e Arezzo non si fanno male: uno 0 a 0 che porta la Fermana a quota 11, con i toscani sempre ultimi a 7.

Aj Fano-Legnago Salus 1-0

Fermana-Arezzo 0-0

Girone C

L’Avellino regola il Bisceglie con un gran poker: al Partenio-Lombardi gli irpini si impongono 4-2 con le reti di Silvestri, Fella (doppietta) e Santaniello, mentre per i pugliesi sono andati in rete Sartore e Musso. Tre punti che lanciano i “Lupi” a 21, con i nerazzurri che restano a quota 10.

Avellino-Bisceglie 4-2