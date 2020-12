Vincenzo Picardi si è confermato campione italiano dei pesi gallo. Il napoletano, bronzo a Pechino, si è imposto su Gianluca Conselmo ai punti con verdetto unanime (100-90 su tutti i cartellini). Il match si è disputato al Palazzetto dello Sport di Maclodio (Brescia), a porte chiuse. Per quanto attiene il Trofeo delle Cinture FPI 2020, le vittorie di Alfieri su Sinanaj e di Rossitto su Ciupitu. Il primo

ha così staccato il pass per le semifinali dei welter, mentre il secondo per quelle dei Medi. Nei Medi, il Campione d’Italia in carica, Etinosa Oliha, ha superato ai punti sui 6 round il pugliese Lezzi. Vittorie anche per Zara (WP su Narvaez) e Aroni (TKO su Cernean)