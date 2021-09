Il figlio del fondatore del Cavallino, alla consegna del ‘Mecenate dello Sport 2021’: “Il passato ha costruito il nostro mito, ma dobbiamo guardare al futuro e con Charles e Sainz abbiamo una grande squadra. Schumi? Persona semplice: c’è, è vivo, ma non riesce a comunicare”

“Charles Leclerc? Sarebbe piaciuto sicuramente a mio padre. Il confronto tra piloti del presente e passato è difficile. Gilles Villeneuve era istinto puro, Charles è molto diverso: è un pilota intelligente, un ragazzo estremamente dotato da tutti i punti di vista, con riflessi straordinari, grande concentrazione. Se riusciremo a dargli un mezzo adeguato ci darà grandi soddisfazioni”. L’investitura arriva da Piero Ferrari, figlio di Enzo Ferrari e vice presidente del Gruppo del Cavallino, nel ricevere il Premio Mecenate Dello Sport 2021, al Salone d’Onore del Coni, a Roma.

in rappresentanza — Il figlio del fondatore del Cavallino ha ricevuto il riconoscimento in rappresentanza della famiglia e del brand Ferrari “per aver saputo creare e far crescere nel tempo uno dei più noti e prestigiosi simboli dell’Italia nel mondo – questa la motivazione -, non solo a livello sportivo, capace nel tempo di suscitare orgoglio, emozione, senso di appartenenza per milioni di italiani e rappresentando un valore assoluto per lo sviluppo degli sport motoristici in Italia e a livello internazionale”. Durante la premiazione ha parlato anche dell’altro pilota della Ferrari, Carlos Sainz, reduce dal bel terzo posto di Sochi.

con sainz bel futuro — “Anche Carlos Sainz sta dimostrando di essere un giovane solido e veloce – ha detto Ferrari -. Abbiamo una bella squadra, per il futuro tutto cambierà, le carte si rimescoleranno e dobbiamo ricordarci che ci sono tanti limiti tecnici fatti dal regolamento e che il prossimo anno sarà tutto nuovo”.

ferrari, auto e sport — Alla cerimonia di consegna del premio, giunto alla nona edizione, patrocinato dal Coni e dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti e avvenuta alla presenza del Presidente del Coni, Giovanni Malagò, Piero Ferrari ha spiegato cosa rappresenti per lui il Cavallino: “La Ferrari è fatta di tante persone , questo premio lo condividerò con tutti a Maranello: anche in Formula 1 non ci sono solo i piloti, ma oltre mille persone dietro quel lavoro. Ho avuto la fortuna di aver dato il mio contributo nei momenti più o meno belli e in tutta l’azienda c’è un grande senso d’appartenenza. Le grandi vittorie di Daytona e Le Mans hanno costruito il mito Ferrari, ma il passato lo dobbiamo mettere alle spalle, come diceva mio padre, e dobbiamo tenerlo in considerazione per non ripetere gli errori. Lo sport è molto importante per la nostra azienda: Ferrari vende automobili apprezzate in tutto il mondo, ma è anche sport. Sono due facce della stessa medaglia, tutti sanno che la Ferrari comunque corre e c’è. Ci siamo e ci saremo”.

schumacher — Un pensiero, poi, a un grande ferrarista del passato, Michael Schumacher. “Ho avuto il piacere di avere Schumacher ospite a casa e bere assieme una bottiglia di vino rosso: aveva davvero piacere nell’avere questi momenti di intimità e tranquillità. Era una persona semplice, chiara, precisa, una personalità molto lineare – dice Piero Ferrari -. Mi spiace che ne parliamo oggi come fosse morto: non è morto, lui c’è ma non riesce a comunicare. Il figlio Mick? Sta facendo il suo percorso, è in un team che appoggiamo, che ha fatto la scelta di non spendere nel 2021 e che usa una macchina che non era già buona del 2020. Stanno spendendo per il 2022 e anche noi di Ferrari stiamo aiutando l’Haas: speriamo di dargli per il suo secondo anno una vettura con cui possa dimostrare le sue qualità”.

