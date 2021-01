TORINO – In campo non si vede mai (con Szczesny e Buffon davanti, l’impresa non è ardua, è impossibile), ma la sua presenza è comunque fondamentale. Da quando nel 2017 è tornato alla Juve (club dove è cresciuto e diventato professionista), Carlo Pinsoglio è riuscito a mettere insieme solo 3 presenze complessive . Per il 30enne terzo portiere bianconero però non è mai stato un problema, lui è sempre riuscito a

Nasce la petizione

Non è un caso infatti che lo sia stato da subito pure per Cristiano Ronaldo, diventandone amico, uno dei primi in assoluto da quando il portoghese si è trasferito a Torino. Anche ieri, in occasione della Supercoppa italiana vinta dalla Juventus contro il Napoli, è stato a suo modo protagonista, immortalato mentre svolgeva il ruolo di “mental coach” con Bernardeschi. Proprio per questo sul web è nata la petizione “Portare Pinsoglio all’Europeo 2021 e al Mondiale 2022” (goliardica, ma fino a un certo punto), per puntare sulle sue doti fuori dal campo anche in Nazionale. E al momento ha raggiunto quasi 500 firme.