Non basta il secondo pareggio di fila del Milan per far perdere la fiducia a Stefano Pioli, che quando non riesce a vincere si ‘accontenta’ di non perdere (è l’unico con lo juventino Pirlo a essere ancora imbattuto in campionato). Dopo il 2-2 di rincorsa a Marassi il tecnico vede il bicchiere mezzo pieno: “È un Milan che non molla mai – dice dopo il match l’allenatore della capolista, ora a

Advertisements

+1 sull’-. È stata una partita complicata contro un avversario che ci ha chiuso tanti spazi. Nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni per trovare unche avrebbe potuto cambiare la gara dal punto di vista tattico. Nonostante leabbiamo comunque cercato di giocare a calcio e provato a vincere fino alla fine, abbiamo dato tutto e siamo usciti dal campo con un risultato importante”.