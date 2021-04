Stefano Pioli è deluso e anche un po’ arrabbiato dopo la sconfitta per 3-0 del suo Milan contro la Lazio. “Gli avversari sono stati più bravi di noi – ammette ai microfoni di Sky Sport, prima di polemizzare con la decisione dell’arbitro Orsato sul raddoppio di Correa -. Mi aspettavo di più dalla squadra, avevamo le qualità tecniche e fisiche per fare meglio. Comunque il match s’è complicato terribilmente sul 2-0 e non mi spiego come non fosse fallo quello di Leiva su Calhanoglu”.

Torna Zlatan?

—

Il tecnico emiliano non crede che il Diavolo sia entrato in campo troppo timoroso: “Non è questione di paura, abbiamo messo la Lazio nella condizione di fare la partita che preferisce giocare. Sapevamo che non avremmo mai dovuto rimanere due contro due di fronte ad attaccanti veloci come Correa e Immobile. Era il rischio, avremmo dovuto stare più attenti. Abbiamo avuto le nostre occasioni, bastava davvero poco per tradurle in gol. Non aver pareggiato ci ha un pochino scosso e poi il secondo gol ci ha tagliato le gambe. In occasione della prima rete della Lazio eravamo anche messi bene, in superiorità numerica, è questo il problema”. Ora testa al match del 1° maggio contro l’altro Inzaghi, Filippo: “Dobbiamo far meglio perché non vogliamo che il nostro campionato finisca con una delusione – chiude Pioli -. Ibrahimovic torna contro il Benevento? Dovrebbe star bene ed essere a disposizione per sabato, vedremo nei prossimi giorni”.