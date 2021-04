“Nel calcio ha ragione chi fa un gol di più, noi abbiamo avuto tante occasioni ma soprattutto nel secondo tempo non siamo riusciti a realizzarle. La prestazione è stata positiva, ma se non la chiudi… poi contro squadre di qualità come il Sassuolo perdi”. Ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli non si dà pace dopo la sconfitta interna contro gli emiliani. Per il tecnico rossonero, la vicenda Superlega “non ha influito, noi siamo focalizzati sul nostro lavoro e sul nostro obiettivo. Sarà un cammino difficile, non ancora deciso, ma non abbiamo perso energie su altre cose. Non è un problema nostro, amo la libertà di parola e di pensiero. E non è nemmeno un problema di fiato corto, la squadra ha corso bene e tanto”.

