“Per me oggi è una giornata molto triste, la scomparsa di Paolo Rossi mi ha colpito. Ho giocato con lui da ragazzino alla Juve, era una persona serena, gentile, disponibile. Sono molto dispiaciuto e faccio le condoglianze alla famiglia. Era sempre una persona che voleva aiutarti, sorridente, determinata, per avendo vinto tutto era di una semplicità unica. Le persone così sono quelle più importanti”. Così Stefano Pioli ha voluto ricordare

Milan, Pioli: “Hauge ha grandi qualità”

Su Hauge: “Ce lo auguravamo fosse così, da avversario avevamo visto quanto era bravo. Spero possa crescere tanto, ha grandissima qualità e siamo soddisfatti di lui. La sua abilità migliore è l’uno contro uno, sprigiona velocità con la palla, ma deve andare forte anche senza pallone. Deve andare oltre il difensore e attaccarlo alle spalle, su questo deve migliorare. Deve stare dentro alla partita con più attenzione alla fase difensiva anche, però è interessante ed è stata brava la società a prenderlo”. Sul percorso sin qui: “Quando comincio una stagione ho sempre tanta fiducia, questa è una squadra di qualità, seria e unita. C’è sempre stata fiducia nel nostro lavoro, chiaro che non pensavamo di avere questi risultati. Siamo bravi a giocare in poco tempo e a dimenticare la gara precedente per concentrarci su quella successiva. Oggi ho ricevuto segnali importanti, ma non avevo dubbi” ha aggiunto il tecnico rossonero a Sky.

Milan, Pioli sull’Inter senza coppe

“Inter favorita senza le coppe? Non lo so, non ho tempo e voglia per pensare agli altri, voglio pensare al Parma perché sarà difficile da affrontare. Almeno fino a Natale cerchiamo di fare bene, poi gli avversari sono forti, dall’Inter alla Roma, dalla Lazio all’Atalanta. Noi continuiamo così e vediamo” ha concluso.