"Avevamo comunicato alla squadra che sarebbe stata una stagione molto impegnativa, cercando di passare i preliminari di Europa League e andando avanti. Abbiamo fatto bene, ma c'è ancora tanto da fare". Pioli è soddisfatto del suo Milan e sa bene che la strada per il successo è lunga e tortuosa. Intanto punta gli ottavi di Coppa Italia contro il Torino , già battuto sabato sera in Serie A. " Questa squadra,

Giampaolo: “Coppa Italia? Probabile riposo per Belotti”

Pioli: “In campo i più freschi”

“Coppa Italia importante, dobbiamo provarci. Non posso non tenere conto che domani sarà la quarta partita in nove giorni. Cercherò di mettere in campo i giocatori più freschi. Il Torino ci ha creato difficoltà, staremo attenti. La cosa più bella è che la mia squadra crea tanto, vuol dire avere la mentalità propositiva. Sono dati che ci devono dare ancora più sicurezza, la strada è quella giusta. Il nostro spirito non deve mai venire meno, è sempre importante essere sul pezzo”.