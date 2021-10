Forse non ci sperava più nemmeno lui, sotto 2-0 e con un Verona che sembrava in controllo. Ma Stefano Pioli ha visto che il suo Milan ha valori importanti. “Siamo stati bravissimi – commenta il tecnico – con uno sforzo davvero da apprezzare. Nel primo tempo il Verona era più pronto e reattivo, anche se siamo stati sfortunati su un rimpallo in occasione del primo gol. Ma all’intervallo ho visto facce convinte nei giocatori, chiaro che dovevamo mettere più qualità e più intensità. Sono tre punti importantissimi, grazie anche ai nostri tifosi che ci hanno dato molto. Per ottenere un grande obiettivo devi pensare in piccolo, ovvero alla singola partita. Abbiamo disputato le prime 8 giornate a un buonissimo livello, dopo la Champions penseremo alla prossima, cercando di restare competitivi fino alla fine. Anche con tante assenze offriamo prestazioni di spessore, perché abbiamo molti giocatori forti. Ibrahimovic è un giocatore di intelligenza, presenza e qualità superiori. Speriamo che ne possa giocare tante da qui alla fine”.