Stefano Pioli ritrova la vittoria del suo Milan contro il Benevento , condita da una buona prestazione che dà fiducia in vista della volata finale per la Champions. “Senza spirito di squadra non si va da nessuna parte, dobbiamo essere squadra dall’inizio alla fine. E stasera ho visto buone cose da questo punto di vista. Ibra è importante perché fa crescere anche i suoi compagni, non averlo avuto a lungo ci ha penalizzato ma l’importante è che ora stia bene. Ha un’intelligenza calcistica evoluta e sa dialogare benissimo con tutti. Le due sconfitte le abbiamo subite a livello mentale, ora però abbiamo dimostrato spirito di reazione”.

FIDUCIA

—

“I punti – prosegue Pioli – sono pesanti ora, non vincere stasera sarebbe stato pesante ma non abbiamo avuto paura di giocare la palla. Per giocare questo tipo di calcio serve anche uno sforzo mentale, ma stasera lo abbiamo fatto. Dobbiamo essere più solidi quando gli avversari hanno la palla. Perché l’obiettivo è grande e le prestazioni devono essere di questo livello. Calha mi piace tantissimo, perché ha quantità, qualità e generosità. Lavora per la squadra ma non lo abbiamo ancora visto al suo massimo, deve ancora crescere nei passaggi-gol ma sta trovando la giusta consapevolezza. Per la tecnica che ha e gli inserimenti può anche andare in doppia cifra sia coi gol che con gli assist. Ma stasera soddisfatto di tutti. Sentiamo vicine sia la società che l’area tecnica, è gente di calcio e sa come aiutarci”.