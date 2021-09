Ibra

—

Il tecnico rossonero allontana con un sorriso l’idea di vedere Zlatan Ibrahimovic in campo solo nei finali (“Bisogna vedere se stuzzica lui”) ma è felice del modo in cui lo svedese è tornato in campo dopo l’infortunio. “Contento sia entrato bene, di avergli dato un minutaggio che lo farà stare meglio nelle prossime gare. Ibra non invecchia mai: al di là del talento è la passione che fa la differenza. Allenarsi, competere per vincere e per essere il migliore: quando sei così non senti l’età”.