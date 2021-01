“È una grande gioia, alzare il primo trofeo da allenatore è qualcosa di diverso, più bello che da giocatore. Sono al comando di una squadra importante, di una società storica”. Sorride, Andrea Pirlo. Al Mapei Stadium ha conquistato la sua prima gioia in panchina dopo aver battuto per 2-0 il Napoli. “ Difficile vedere delle finali con squadre che giochino bene. L’importante era vincere dopo il ko dell’altra sera. Battere Advertisements Gattuso? Mi spiace per lui, ora facciamo un mestiere diverso e mi porto a casa la vittoria – ha detto a Rai Sport – Noi volevamo dimostrare che non eravamo quelli di San Siro, stasera ci voleva una partita di sacrificio. Bud Spencer, Terence Hill e gli schiaffi? No, stasera solo abbracci perché eravamo troppo concentrati”.