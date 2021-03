detto il tecnico della Juve a Sky Sport – Lo valuteremo nei prossimi giorni, speriamo di averlo per il Porto. Non sembrerebbe niente di grave, è la botta presa sabato a Verona.non sta bene in questo periodo, però purtroppo deve giocare. Anche 45 minuti”.

Pirlo sulla corsa scudetto

“Loro tenevano la difesa alta, era importante l’inserimento nello spazio di gente che arrivava da dietro. Morata? È un giocatore fondamentale, l’abbiamo preso per le sue caratteristiche. Sa giocare per la squadra e sa far gol, speriamo possa tornare al top in brevissimo tempo. Bernardeschi ha fatto il terzino anche in Coppa, deve migliorare in fase difensiva. Ha una gamba importante, secondo me può ricoprire questo ruolo. Si sta applicando. Avremmo anche una grande panchina, però ultimamente posso fare pochi cambi. Lazio e Porto? Dobbiamo migliorare in tutto, la cosa più importante è recuperare energie fisiche e mentali. Ci sono tante partite”. Sulla sfida scudetto: “Inter? Sarà una rincorsa lunga, è una squadra che gioca insieme da due anni. I giocatori sanno quello che devono fare, noi abbiamo iniziato il percorso quest’anno. Ma ce la giocheremo fino alla fine”.