Inter-Juve 2-0: curiosità e statistiche

Juve, le parole di Pirlo

“Non ce l’aspettavamo, non potevamo fare una gara peggiore di questa ma ora dobbiamo rialzarci perché mercoledì abbiamo una finale. La foga agonistica in questa gara va messa alla pari, noi non l’abbiamo messa. Avevamo preparato la partita sui loro cambi di gioco ma abbiamo preso gol proprio da lì, se non segui gli inserimenti delle loro mezzali poi diventa difficile“, ha aggiunto il tecnico bianconero. “E’ un passo falso, ma le nostre ambizioni restano le stesse. A una squadra come la Juve non può capitare, dovevamo venire qui a proporre il nostro gioco e invece siamo sempre stati in balia dell’avversario. In primis sbaglia sempre l’allenatore, quindi mi predo le responsabilità, se la squadra non ha fatto quello che abbiamo provato è perché forse non mi sono fatto capire“, ha concluso Pirlo.